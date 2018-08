Pour leur 7 ans de mariage, Ingrid Chauvin adresse un adorable message à son mari

Sept ans d’amour et de bonheur. Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu ont célébré leur sept ans de mariage. Un anniversaire que l’actrice a souhaité partager avec ses abonnés.

Lundi 27 août, la comédienne qui officie dans Demain Nous Appartient, a posté une série de clichés du plus beau jour de leur vie. Mariés en 2011 dans un cadre idyllique, elle était magnifique dans sa robe de mariée. Plus resplendissante que jamais, elle affichait un teint hâlé et un beau sourire.

Un couple soudé face aux épreuves

Pour fêter ses 7 ans de mariage, elle a adressé un adorable message à son mari Thierry Peythieu.

C’est doux et savoureux de se dire que l’on a fait les bons choix dans sa vie… pour la vie… Joyeux anniversaire de mariage mon amour. Sept ans de joie et de bonheur.

Touchés par cette tendre déclaration, les internautes n’ont pas manqué d’envoyer tout leur amour au couple.

Joyeux anniversaire de mariage et plein de bonheur Très beau couple!!!💖 Que cette amour dure toujour @ingrid_chauvin_officiel @peythieut Magnifiques 😍 encore plein de bonheur !

Soudés, le couple a su traversé une mauvaise période. En 2013, le couple a accueilli leur petite Jade. Malheureusement, cinq mois après sa naissance, elle décède d’une malformation cardiaque. Trois ans après ce drame, le couple a accueilli un petit garçon prénommé Tom qui les comble de joie tous les jours.

écrit par Doriane