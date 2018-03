Pamela Anderson raconte avoir été maltraitée par sa babysitter et violée à l’âge de 12 ans

Décidément, Pamela Anderson est en mode histoires. On vous parlait il y a quelques jours de ses confidences sur les orgies au manoir Playboy. Dans la même interview, l’ancienne playmate a fait d’étranges révélations sur son enfance.

“Je me suis dit que j’avais des super-pouvoirs”

Il faut croire que le plateau de Life Stories avec Piers Morgan se prête aux confidences. Dans la même interview, Pamela Anderson a parlé d’orgies et de maltraitances. En effet, lorsqu’elle était petite, sa baby-sitter aurait commis des violences sur elle.

J’ai eu une baby-sitter et elle m’a maltraitée pendant un an. Je me souviens que j’ai souhaité sa mort et qu’elle a fini par mourir le jour qui a suivi sa remise de diplôme, dans un accident de voiture