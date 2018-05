Mort de Maurane : Slimane « honteux », s’en veut de leur dernière conversation

La veille de sa disparition, Maurane a pu, une dernière fois, se produire sur scène. Celle qui faisait alors son grand retour musical a enchanté ses fans Belges avant de mourir à 57 ans d’une crise cardiaque.

Lors de sa dernière scène le 6 mai dernier, Maurane aurait dû faire un duo avec Slimane. Le chanteur en a parlé dans L’interview sans filtre de Télé-Loisirs.

Je devais chanter avec elle le 6 mai, au Forest National, qui est une salle en Belgique, ça aurait dû être, du coup, hélas sa dernière scène. Et en fait elle m’a un peu disputé, deux jours avant.

Il en a dit plus sur ce qu’ils auraient dû chanter ensemble :

On s’est parlé sur Twitter pour ce fameux duo, elle avait dit oui, et moi il faut savoir que Maurane, je suis totalement fan, j’étais trop content, on devait chanter la Chanson des vieux amants.