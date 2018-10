Marie Trintignant : Les terribles révélations du réalisateur Yves Rénier sur sa mort

Marie Trintignant nous a quittés le 1er août 2003 après avoir été violemment frappée par son compagnon de l’époque, Bertrand Cantat. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, alors qu’ils se trouvaient à Vilnius dans le cadre d’un tournage, une violente dispute serait survenue entre les deux artistes. D’après les médecins légistes, le chanteur lui aurait donné 19 coups dont 4 au visage. Par la suite, Bertrand Cantat aurait contacté Vincent, le frère de la comédienne.

Ne réalisant pas la gravité de la situation, les deux hommes n’auraient appelé les secours que le lendemain matin. D’abord prise en charge à Vilnius, Marie Trintignant a été rapatriée à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Les chirurgiens n’ont malheureusement pas pu la sauver.

Yves Rénier est le réalisateur à l’origine du film inspiré de l’histoire vraie de Jacqueline Sauvage. Cette mère de famille a tué son mari après avoir été battue pendant plus de 40 ans par ce dernier. A l’occasion d’une interview accordée à nos confrères de Télé Star, Yves Rénier s’est confié sur le décès de Marie Trintignant. Celui-ci a affirmé être profondément dégouté par Bertrand Cantat :

J’ai rencontré le chirurgien qui l’a opérée, le docteur Delajoux, qui m’a dit que Cantat lui a bousillé le cerveau. L’histoire de la baffe et la chute contre un radiateur, c’est archi-faux ! Le mec s’est acharné à coups de pompes sur la tête, il lui a mis le cerveau en bouillie. Delajoux n’avait jamais vu un cerveau dans cet état-là. […] Même les gens qui vont voir Bertrand Cantat, ils me rendent fou, ça me rend dingue.