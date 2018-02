Louis Sarkozy : Et maintenant il veut devenir citoyen américain !

En effet, le jeune homme effectué la totalité de ses études en Amérique et y réside actuellement avec sa mère Cécilia Attias, remariée à l’homme d’affaires Richard Attias.

C’est d’ailleurs aux Etats-Unis que Louis Sarkozy imagine son futur. Le fils de l’ancien président français a ainsi confié au magazine Vice qu’il allait devenir Américain :

Celui-ci a tenu à se justifier en affirmant qu’il avait « passé plus de temps aux Etats-Unis qu’en France ». Louis Sarkozy a en effet déménagé au pays de l’Oncle Sam à l’âge de 10 ans, lorsque ses parents se sont séparés. Il y a effectué ses études dans une école militaire où, selon lui, il n’avait « littéralement pas le droit de parler français ». Le jeune homme a également ajouté auprès des journalistes de Vice :

La quasi-totalité de mon éducation intellectuelle, politique et philosophique a été faite aux États-Unis. Ce qui m’a surtout influencé, c’est la culture du libre-échange et du débat, qui est inculqué depuis le plus jeune âge aux Américains.