Lindsay Lohan provoque un énorme tollé en tentant d’enlever un enfant sans-abri !

La vidéo est en train de faire le tour du web. Alors qu’elle séjournait à Paris pour la Fashion Week, Lindsay Lohan a décidé de faire un live sur Instragram en voyant une famille de sans-abris dans les rues de la capitale. Cependant, le comportement de l’actrice a provoqué l’indignation des internautes.

Lindsay Lohan a essayé de supprimer ces images… en vain ! Ce samedi 29 septembre, la starlette s’est filmée en direct via son compte Instagram. Dans les images, on peut la voir s’arrêter auprès de sans-abris assis dans la rue. On peut y voir un couple et ce qui semble être leurs deux enfants. Pensant sans doute faire un geste charitable en venant à leur rencontre, la starlette s’est montrée quelque peu insistante.

lance-t-elle d’abord.

Ajoute-t-elle.

En mélengeant anglais et arabe, Lindsay Lohan se focalise sur un des enfants et lui propose de venir à son hôtel.

Peut on entendre.

Alors que la starlette promet de ramener le petit “demain matin”, la famille refuse et tente de fuir. Très insistante, Lindsay Lohan finit par devenir agressive. “Je ne partirai pas sans toi! Vous ruinez la culture arabe en faisant ça”, s’écrie-t-elle, accusant les parents de faire du “trafic d’enfants”. C’est alors qu’elle tente d’attraper le petit garçon par la main pour l’emmener de force avec elle. Toutefois, c’était sans compter sur la mère du petit qui finit par intervenir et par pousser l’actrice qui tombe au sol. “Je suis sous le choc”, déclare-t-elle, toujours en train de se filmer.

Si Lindsay Lohan a tenté de supprimer la vidéo, les images ont fuité sur le net. Beaucoup ont dénoncé le comportement de la star.

Lindsay Lohan attempting to kidnap two Syrian refugee kids, speaking in a fake Arabic accent and then being punched in the face by the aforementioned children’s mother, all whilst broadcasting the entire episode on her own Instagram Live, is peak 2018

— Ainee (@ainee_k) September 30, 2018