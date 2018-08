Laeticia Hallyday loin des polémiques, elle s’affiche plus épanouie que jamais avec ses amies

Ces derniers temps, Laeticia Hallyday a fait peu voire aucune apparition publique. Face aux nombreuses polémiques avec les deux grands enfants de Johnny Hallyday et les violentes critiques faites à son encontre par certains médias, celle-ci a préféré s’isoler. C’est auprès de ses plus proches amis et de sa famille qu’elle est parvenue à trouver du réconfort. Un soutien essentiel quand on sait comment la jolie maman a été au plus bas ces derniers mois. Il se murmurait même que Laeticia Hallyday soit asphyxiée financièrement… En attendant, ce qui est sûr, c’est que la mère de Jade et Joy garde la tête haute.

Laeticia Hallyday s’affiche tout sourire avec ses amies

C’est à Saint-Barthélemy, cette île tant chérie par Johnny et Laeticia, que cette dernière a décidé de s’offrir quelques jours de repos entre amis ! Parmi ses fidèles alliés, on retrouve la belle Alessandra Sublet. L’animatrice vient d’ailleurs de poster un cliché sur Instagram qui fait plaisir à voir. On y retrouve Laeticia Hallyday tout sourire avec ses amies !

écrit par Sonia