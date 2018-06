Kate Upton est la femme la plus sexy du monde !

Le magazine Maxim vient de décerner à l’australienne Kate Upton le titre de femme la plus sexy de la planète.

On connaît donc la plus belle femme du monde en 2018. C’est Kate Upton qui remporte la très convoitée couronne décernée par le magazine Maxim. Elle prend la suite de Hailey Baldwin.

Une victoire made in Instagram

La victoire de Kate Upton est avant tout celle de sa politique agressive sur les réseaux sociaux. Avec plus de 6 millions d’abonnés sur Instagram, 2,3 millions de followers sur Twitter et plus de 2 millions d’abonnés sur Facebook, Kate Upton compte une solide base de soutiens.

Ce sont sans aucun doute eux qui ont poussé la jeune modèle australienne vers la victoire dans ce concours de Maxim. Le magazine demande en effet à ses lecteurs de voter pour choisir qui est la femme la plus sexy de la planète selon eux. Kate Upton succède à Hailey Baldwin, nièce d’Alec Baldwin. Kate Upton fait donc la Une du nouveau numéro de Maxim (juillet-août 2018). Pour l’occasion, un shooting photo a été réalisé en Israël par Gilles Bensimon. En voyant les clichés, difficile de ne pas considérer qu’elle mérite son titre !

A noter qu’en 2014, Kate Upton avait déjà été élue la femme la plus sexy de la planète. C’est le magazine People qui lui avait alors décerné ce titre.

écrit par David