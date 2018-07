Karine Ferri maman : Elle reçoit un tendre message de Nikos Aliagas !

A 36 ans, Karine Ferri a eu le bonheur de donner naissance à une fille. La compagne du footballeur Yoann Gourcuff a donc apporté une petite sœur à son fils Maël âgé de 2 ans. Le couple a décidé d’appeler leur nouvel ange Claudia.

Très discrète sur sa vie privée, Karine Ferri n’avait pas forcément eu envie que sa grossesse se sache. Elle avait déclaré à Telestar :

Je n’ai pas choisi d’en parler… Ce sont des choses volées, non annoncées. Parfois, on veut que les choses se passent différemment, surtout quand c’est aussi beau. Mais oui, cela se voit, je ne peux pas le cacher. Je vis actuellement un immense bonheur, un moment intense et merveilleux.