Karine Ferri au plus mal : Sa nouvelle émission fait un flop

Au mois de juillet dernier, Karine Ferri accouchait de son deuxième enfant ! Après Maël né en 2016, la belle brune et son amoureux Yoann Gourcuff ont accueilli dans leur petite famille l’adorable Claudia. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec ce deuxième bébé, l’animatrice est plus heureuse et épanouie que jamais ! On peut le dire, côté vie privée, Karine Ferri est comblée. Toutefois, côté professionnel, c’est un peu plus compliqué…

La nouvelle émission de Karine Ferri fait un flop !

Vendredi dernier, la chaîne TF1 diffusait sa toute nouvelle émission “Chéri, épouse-moi maintenant” présentée par Karine Ferri. Seulement voilà, le programme n’a clairement pas rencontré le succès espéré. Nos confrères de Pure Médias ont révélé que l’émission avait réuni 1,7 million de téléspectateurs soit 10% de parts de marché. Ce qui correspond à l’une des pires audiences de l’année pour TF1… Gros coup dur pour la jeune maman !

En espérant que la prochaine saison de Danse avec les stars pourra consoler l’animatrice. Pour rappel, Karine Ferri a été choisie pour co-animer « DALS » avec Camille Combal.

écrit par Sonia