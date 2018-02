Jean-Marie Le Pen révèle enfin comment il a perdu son oeil

Ainsi, le président d’honneur du Front national revient sur un épisode marquant de sa vie, la perte de son oeil gauche.

Jusqu’à présent, cela avait donné lieu à de nombreuses rumeurs. Il se murmurait notamment que l’ancien candidat à la présidentielle avait perdu son oeil au cours d’une bagarre pendant un meeting. Il n’en est rien.

Jean-Marie Le Pen lève enfin le voile sur la question et confie :

A Hyères, en maniant le maillet pour enfoncer une sardine où l’on attache les cordes de tension, j’ai un choc à l’œil, on doit m’hospitaliser. Décollement de la rétine. La tuile. Je dois quitter la caravane avant Nice, remonter en train les deux yeux bandés, appuyé sur le bras de Pierrette. A Lyon, je consulte un grand ponte, le professeur Paufique. Son diagnostic est sans espoir : hémorragie dans le vitré. Il m’opère, mais je perds la vue d’un œil qui restera sensible à la douleur qu’elle lui cause.