Héritage de Johnny Hallyday : Pourquoi Jade et Joy ne figurent pas sur le testament du rockeur

Johnny Hallyday aurait décidé de déshériter ses deux aînés afin de protéger ses fillettes, Jade et Joy. Or leurs noms n’apparaissent pas également sur le testament de leur père. Une absence sur laquelle revient Maître Ardavan Amir-Aslani, l’avocat de Laeticia Hallyday.

Jeudi 15 mars, s’est tenue la première audience concernant l’héritage de Johnny Hallyday. Un premier rendez-vous devant la justice qui a été favorable à Laura Smet et Laeticia Hallyday. En effet, l’audience a été renvoyée au vendredi 30 mars. Pas de quoi inquiéter pour autant Laeticia Hallyday, qui se retrouve aujourd’hui opposée aux aînés du chanteur.

C’est ce que confie son avocat, Maître Ardavan Amir-Aslani, qui s’est exprimé au micro de RTL :

Elle est très sereine. Elle n’est abso­lu­ment pas inquiète parce qu’elle est profon­dé­ment convain­cue qu’elle a la loi et le droit pour elle. Elle attend que la justice française, en qui elle a placé toute sa confiance, fasse son travail.

Laura Smet et David Hallyday contestent aujourd’hui le testament de leur père, qui a fait de Laeticia Hallyday sa seule et unique héritière. Une décision qu’il aurait prise afin de protéger son épouse et leurs deux filles, Jade et Joy. Or, force est de constater pourtant que les noms des fillettes ne figurent pas sur le testament.

Ainsi, nos confrères de Capital révélaient récemment que les fillettes pourraient ne rien toucher elles aussi. Jacques Kaplan, avocat dans le cabinet Picovschi, expliquait au magazine :

Si Laeticia est légataire universel, Jade et Joy sont lésées théoriquement. Elles récupéreront les biens de Johnny Hallyday au décès de leur mère… à condition qu’ils y soient encore.

« Laeticia Hallyday n’a pas l’intention de monnayer son héritage »

Laeticia Hallyday pourrait donc faire ce que bon lui semble de cet argent… et même tout dépenser. Un cas de figure que Maître Ardavan Amir-Aslani a d’ores et déjà écarté. Celui-ci confie :

Laeti­cia vit pour ses enfants. Elle est béné­fi­ciaire et elle va gérer ce patri­moine. Laeti­cia n’est pas proprié­taire des actifs. La totalité des actifs sont la propriété d’un « trust » qui va être géré par des profes­sion­nels dans l’inté­rêt de Laeti­cia et de ses filles.

Et de préciser :

Le trust est un contrat une institution extrêmement répandue dans les pays anglo-saxons.

Laeticia Hallyday ne lâchera rien, comme le souligne son avocat qui déclare que la veuve du rockeur « n’a pas l’intention de monnayer son héritage ». Laura Smet et David Hallyday sont prévenus.

