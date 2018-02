Héritage de Johnny Hallyday : Bernard Tapie ne mâche pas ses mots

L’occasion pour BFMTV de le questionner sur un fait au cœur de l’actualité, l’héritage de Johnny Hallyday.

Combat contre le cancer

Comme on l’appelle, c’est une longue maladie. Là, je suis dans une des séquences qui est un peu plus difficile que les autres puis qu’après quatre mois de chimio plus une opération très très lourde, j’ai des difficultés à reprendre la vie normale. Je ne peux pas manger… Enfin bref, je suis dans une séquence un peu dure, mais qui n’engage pas l’avenir.

Incertain mais pleins d’espoirs, l’homme d’affaire a affirmé «y croire comme un fou». Un retour médiatique, qui fut l’occasion pour la chaîne de l’interroger au sujet d’une affaire qui fait grand bruit, la succession de Johnny Hallyday.

Après avoir salué « un artiste exceptionnel », Bernard Tapie s’est montré très sobre en déclarant,

Je l’aime beaucoup avec ses qualités et ses défauts. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Il était un artiste exceptionnel capable de générosité incroyable et capable de laisser une femme qui l’a aimé sans s’en occuper le surlendemain on ne peut pas comparer leur vie avec leur réaction. C’est pour ça que je n’ai pas d’avis sur ce qu’il s’est passé et sur comment ça va se passer.