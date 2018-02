Emma Watson : Son incroyable geste contre le harcèlement

Le journal anglais Observer Weekly a publié une tribune signée par 190 actrices et femmes d’influence d’origines britannique et irlandaise.

Cette lettre dénonce le harcèlement sexuel et défend plusieurs points cruciaux dans la lutte pour les droits des femmes comme l’égalité salariale. Emma Watson, qui s’est déjà illustrée par ses positions féministes, fait partie des signataires. L’actrice a également joint l’acte à la parole en faisant un don très important à une association de lutte contre le harcèlement.

Un geste très généreux

Cette initiative, inspirée du mouvement Time’s Up aux Etats-Unis, a recueilli la signature de stars comme Emma Thompson, Saoirse Ronan, Carey Mulligan, et Emma Watson bien sûr. Ainsi, elle a pour but d’aider les femmes victimes de harcèlement dans la vie de tous les jours et appelé à faire des dons à un fonds spécialisé nommé « UK Justice and Equality Fund« .

Emma Watson a ensuite donné 1,4 million de dollars (1,1 million d’euros) à ce fonds. Un geste très généreux qui n’est pas passé inaperçu ! Le manifeste était également accompagné d’une deuxième lettre, signée par des figures académiques et des activistes du droit des femmes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’affaire Weinstein a déclenché une véritable prise de conscience sur ce sujet, qui reste encore très présent dans la mémoire collective des mois après le début du scandale.

