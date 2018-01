Céline Dion contrainte d’annuler ses concerts pour raison médicale

Céline Dion est une bête de scène. Mais depuis peu, son médecin l’oblige à lever le pied. Pourquoi ? On vous en dit plus.

Depuis la mort de son mari René Angélil, en janvier 2016, Céline Dion se donne encore plus à fond dans ses passions, la scène et la chanson. Mais la diva de 49 ans doit faire face à un nouveau coup dur en ce début d’année 2018.

Céline Dion doit se reposer

Depuis le samedi 6 janvier, son médecin lui interdit de monter sur la scène du Caesars Palace de Las Vegas. Et pour cause : elle se « remet d’une infection à la gorge », comme le précise une publication Facebook datant du mardi 9 janvier. Pour s’assurer une « guérison complète » et espérer retrouver sa voix, elle doit donc se reposer.

**SPECTACLE DE CE SOIR ANNULÉ**Nous avons le regret de vous informer que le spectacle "Céline" de ce soir (samedi 6… Publié par Céline Dion sur samedi 6 Janvier 2018

**SPECTACLE DE CE SOIR ANNULÉ**Nous avons le regret de vous informer que le spectacle "Céline" de ce soir (mardi 9… Publié par Céline Dion sur mardi 9 Janvier 2018

Cette série d’annulations a de quoi inquiéter les fans de la chanteuse. Son retour sur scène, prévu ce vendredi 12 janvier, sera-t-il effectif ?

Car en plus de la fatigue physique, Céline Dion devra surmonter une autre épreuve, le 14 janvier prochain : les deux ans de la mort de son mari. Bien que combative, l’interprète de Pour que tu m’aimes encore vit là des moments douloureux.

