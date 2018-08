Brigitte Macron en pleine forme : Elle raconte ses vacances à Brégançon

Depuis quelques jours, le couple présidentiel séjourne à Brégançon. Emmanuel et Brigitte Macron s’offrent un peu de repos après cette année bien chargée. Bien évidemment, les deux amoureux profitent à fond de leurs vacances en s’adonnant à diverses activités. Il y a quelques jours, Brigitte Macron s’éclatait ainsi en jet ski ! Aujourd’hui, les journalistes ont retrouvé la Première dame en tenue de sport, en pleine promenade à vélo. L’occasion parfaite pour poser quelques questions à cette dernière au sujet de ses vacances.

Les journalistes de BFM TV ont demandé à la première dame comment se déroulaient les vacances du président, celle-ci a alors répondu:

C’est magnifique, il a beaucoup de travail, donc il travaille, il se détend. Il est en pleine forme ! On ne prévoit rien. Il voit, il travaille et quand il a fini il a adapte la détente au travail. Là les enfants arrivent, donc on va reprendre des horaires. Parce que là, pour l’instant, nous n’en avons pas. Ça sera plus cadré.