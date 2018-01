The Buttshakers revendiquent avec leur album de soul “Sweet Rewards”

The Buttshakers est l’un des meilleurs groupes de soul actuel et le prouve une fois de plus avec son troisième Sweet Rewards qui remet les pendules du funk bien à l’heure.

La formation soul funk The Buttshakers frappe fort avec un album brûlant et énergique : Sweet Rewards, qui s’attache aussi à défendre les droits civiques avec le titre In The City contre les bavures policières avec des images signées Bill Streeter.

Entre rythm’n blues, soul music et rock

Nés au début de l’année 2007 dans la région lyonnaise, les Buttshakers nous livrent “Sweet Rewards”, 9 titres de soul endiablée. La formation se situe sur le créneau soul-funk vintage comme les groupes espagnols The Excitements ou The Sweet Vandals, bien que les guitares sonnent parfois plus rock. A travers ce troisième album, les Buttshakers continuent de creuser les sillons du rythm’n blues et d’une soul music chaude et rageuse, le tout pimenté de l’énergie du rock. C’est un savant dosage entre une section de cuivres machiavélique, une guitare débordante et un tempo souvent furibard. Le tout est emmené par la voix envoûtante et l’énergie de la charismatique Ciara Thompson, chanteuse débarquée de Saint-louis (Missouri). Bien que sans grande originalité, cet album est une petite bombe soul made in France qui pourrait bien enflammer votre dancefloor ou votre salle de concert préférée.

Ce sillon des scènes garage 60’s où le rock joue des coudes, ils auraient pu le labourer encore et toujours. Mais The Buttshakers ont décidé d’en sortir pour revenir à une soul qui ne s’en remettrait plus à l’énergie pure pour tout enfoncer sur son passage. Une soul qui se concentrerait sur la qualité de l’écriture, de la composition et de l’interprétation. Aujourd’hui ils débarquent dans l’écurie du label Underdog Records avec un vrai trésor à découvrir dès le 18 février en disque et tout de suite avec la vidéo d’In The City.