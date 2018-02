Meylo soigne ses débuts avec Dance With Me Tonight

Meylo se lance dans la musique en choisissant une reprise du tube d’Olly Murs appelée Dance With Me Tonight. Cette jeune chanteuse, et guitariste, choisit de transformer le titre très pop en une ballade électro sensuelle et romantique sur laquelle sa voix fait merveille.

Ce premier titre de Meylo ne restera pas qu’un coup d’essai, car un EP est prévu par la suite, et, on l’espère, un album suivra dans la foulée.

Meylo qui a grandi en écoutant de la musique africaine, puis en s’ouvrant à tous les styles du monde, reprenant à la guitare Lauryn Hill, Bob Marley ou Ben E. King, a déjà fait un beau bout de chemin.

Elle est guidée à la production par Vanupié qui habille les morceaux d’électronique légère. On a hâte d’en entendre davantage, mais déjà on découvre cette belle reprise de Dance With Me Tonight et de sa vidéo qui révèle son jeune interprète nommée Meylo.