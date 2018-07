Julia Guez sort un tube première classe : Le Train

La chanteuse Julia Guez est de retour avec un nouveau single de son album Champs Elysées. Voici Le Train, hymne au départ et aux retrouvailles.

Pour le clip Le Train, Julia Guez a sillonné les Etats-Unis avec le réalisateur Yannick Saillet (Les Enfoirés, Soprano, Jean-Jacques Goldman…) qui nous embarque dans un road-trip à couper le souffle ! Une idée de périple inédit, d’une côte à l’autre des Etats-Unis, qui nous plonge au cœur de paysages américains sublimes et surprenants.

Après « Embrasser » et « Milenia », des titres qui se retrouvent en playlist sur NRJ Hits, MCM Top, MTV Hits, CSTAR…, Julia Guez mise désormais sur « Le train ». Un titre pop fédérateur et entêtant, qui sonne comme une ritournelle et une véritable invitation à l’évasion.

Avec son premier disque appelé Champs Elysées, Julia a voulu faire le lien entre cette période, qui fait la part belle aux textes, aux mélodies, à l’interprétation et les sonorités électro-pop actuelles. Une combinaison inédite qui donne à ses chansons un caractère original et intemporel. Alors voici le moment du départ, prêt à monter dans le Train ?