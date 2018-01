Homa, nouveau talent de la pop française à découvrir avec “The Taste of Old Times”

Si vous cherchez un son interstellaire et berçant ou bien le cinquième élément musical, sorte de chaînon manquant entre Phoenix et Jean-Michel Jarre, ne cherchez plus car vous l’avez trouvé avec Homa qui fait ses premiers pas musicaux avec une musique déjà très aboutie.

Entre tradition et modernité

Armé de ses synthés vintages, mais aussi de guitares, et d’instruments modernes, Homa réussit une synthèse inspiré entre passé, présent et futur. Se plaçant visiblement dans la tradition de la pop arrangée, écrite, et ses longues années d’apprentissage du piano, de l’harmonie, n’y sont certainement pas pour rien, Homa prouve qu’il a un son bien à lui, à la fois délicat et ravageur, comme le prouve le premier extrait The Taste of Old Times.

Pour la vidéo de The Taste of Old Times, Homa a fait appel aux réalisateurs Katzika et Mikros pour un résultat futuriste avec des belles images 3d qui soulignent l’inventivité du propos. Tout démarrage dans une zone désaffectée, dans un climat de fin du monde, avant que des écrans nous entraînent dans un autre monde à la recherche du sens de la vie. Amoureux de Flaming Lips, Robert Wyatt, Brian Eno, voici le digne héritier, et il est français, il s’appelle Homa.