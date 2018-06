Aud Rey, un premier single auquel on ne résiste pas : Tu ne m’auras pas

Tu ne m’auras pas, le premier single de la chanteuse belge Aud Rey nous a séduit d’emblée avec sa mélodie pop, et ses sonorités qui rappellent les grands succès des années 80. Elégante, Aud Rey sort un clip en noir et blanc, et se joue, mutine, des sous-entendus de ce premier titre.

Elle signe ici un texte frais et faussement candide. Il faudrait la comparer à Isabelle Adjani pour la beauté et le charisme, mais c’est du côté de Jean-Jacques Goldman que vont ses goûts musicaux, un amour pour la variété et les mélodies entrainantes qui soulignent le sens des mots.

Tu ne m’auras pas lance la carrière de cette chanteuse bourrée de charme qui prépare son premier album écrit en collaboration avec Da Silva. Sur ce disque, Aud Rey explore des thèmes aussi variés comme la mélancolie dans le très poignant Le Temps, l’utopie avec J’ai Rêvé, la chance dans les enfants bohèmes ou encore l’amour, très justement, dans Etat De Manque.

Aud rey, c’est finalement elle qui nous aura.