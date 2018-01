Xbox One : Un nouveau Fable à gros budget serait en développement chez Playground

D’après les informations recueillies par Eurogamer, ce nouveau Fable, sans aucun lien avec feu Fable Legends, serait un Action-RPG en monde ouvert se focalisant sur l’histoire et les personnages. Le site parle d’un “investissement significatif” de la part de Microsoft et d’une équipe composée d’environ 200 personnes.

Une sortie qui se fait attendre

Malheureusement pour les fans de Fable, ce nouveau titre ne devrait pas sortir rapidement, Playground étant toujours en phase d’embauche massive pour les besoins de ce projet.

D’après des anciens de Lionhead interrogés par Eurogamer, le studio voulait développer un jeu Fable jouable en solo avant sa fermeture. La décision prise par Microsoft de fermer le studio historique des jeux Fable avant même le lancement de Fable Legends semblait cependant indiquer que le géant américain n’était pas intéressé par ce type de projet.

Eurogamer explique que ses sources lui ont indiqué que le succès remporté par Sony et Guerrilla avec Horizon Zero Dawn a redonné envie à Microsoft de s’intéresser à la licence Fable. Sans surprise, Microsoft a refusé de commenter cette rumeur. Tous les différents éléments apparus en ligne jusqu’à présent semblent cependant confirmer que le retour en force de Fable est bel et bien en chantier.

Que vous inspire cette nouvelle ? Un Fable AAA jouable en solo vous intéresse-t-il ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr