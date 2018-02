Tomb Raider arrive en Arcade… et sera jouable à 4 !

Voilà une nouvelle hautement improbable pour une licence basée sur l’aventure et l’exploration : après moult épisodes à la troisième personne, voici que Tomb Raider débarque… en arcade. Et en multi !

Bon, on ne va pas non plus tourner autour du pot vu le ton de la vidéo qui accompagne la sortie de ce shoot opportuniste : cette version Arcade jouable à quatre prend plus que largement des airs d’objet promotionnel servant avant tout le film à venir.

Avec quelques micro-secondes de gameplay noyées au milieu d’extraits déjà vus dans les premiers trailers et la citation multiple de l’enseigne texane Dave & Buster’s, ce jeu de tir ne sera en effet jouable que dans l’un des restaurants du groupe, qui mêle depuis plusieurs décennies bouffe bien grasse et jeux d’arcade.

Pour peu que vous soyez d’ici le mois de mars chez nos voisins d’Outre-Atlantique, n’hésitez pas à nous faire un petit retour sur le jeu ! En attendant, Tomb Raider, le film, sortira le 14 mars 2018 dans les salles obscures.

