Sonic Racing : Un autre fabricant de jouets évoque le nouveau jeu

Tandis que SEGA reste toujours muet au sujet du jeu, de plus en plus d’indices semblent confirmer l’annonce prochaine d’un nouveau jeu de course mettant en scène Sonic. Cette fois encore, c’est un fabricant de jouets qui a eu la langue bien pendue.

Le New York Toy Fair, célèbre salon du jouet américain, s’est récemment déroulé à New York. Et à cette occasion, la marque Diamond Select Toys a présenté ses nouveaux produits. Produits parmi lesquels se trouvaient des jouets Sonic.

Du nouveau avec l’ancien ?

Et tandis qu’il était interviewé par la chaîne YouTube Pixel Dan, un représentant de Diamond Select Toys a laissé glisser que certaines figurines Sonic à venir seront accompagnées de bouts de diorama qui, une fois combinés, permettront de construire “un circuit tiré du jeu.” Même s’il ne peut pas être totalement exclu qu’il s’agisse d’un circuit tiré d’un précédent jeu de course Sonic, il serait curieux que les fabricants de jouets lient leurs nouveaux produits à un jeu vieux de bientôt six ans.

À noter au passage qu’il semblerait que ce nouveau titre n’est pas un nouveau Sonic & All-Stars Racing mais un jeu de course mettant uniquement en scène Sonic et d’autres personnages issus de la licence Sonic. Même si l’information n’a pas encore été confirmée, plusieurs bruits de couloir laissent entendre que SEGA a mis de côté la partie “All-Stars” des deux précédents jeux de course Sonic.

Pour rappel, ce jeu de course est actuellement en développement chez SUMO Digital, studio derrière les deux premiers Sonic & All Stars Racing.

