PlayStation Network : Un sondage lancé sur le changement d’ID PSN

Ce sont nos confrères de Push Square qui ont reçu de la part d’un de leurs lecteurs l’extrait un d’un e-mail envoyé par Sony à certains joueurs – voir la capture dans notre galerie ci-dessous.

Ah, c’est en anglais et vous ne comprenez pas. T’inquiète :

PlayStation songe à la possibilité de proposer la fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de changer leur ID. Avant cela, cependant, nous aimerions savoir si les joueurs sont intéressés ou non par cette fonctionnalité.

La suite, c’est un rappel que l’information est confidentielle et que personne ne doit le savoir. Bon, ça, c’est loupé.

Un questionnaire pour savoir cela alors que Shawn Layden lui-même avait évoqué cette question – qui revient très souvent – lors du PlayStation Experience 2017 ? Étrange. Et surtout, en ce qui me concerne, j’espère que ça ne va pas capoter à cause des sondés.

Reste que différentes approches sont suggérées et qu’il se pourrait qu’on puisse changer gratuitement autant de fois que souhaité mais que cela ne serait possible que tous les six mois. On verra. Vous y croyez, vous pour cette année ?

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr