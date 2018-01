La Nintendo Switch a réalisé la meilleure première année de l’histoire aux USA, les chiffres

Avec plus de 4,8 millions d’exemplaires vendus, la Switch bat le record détenu par la Wii et ses 4 millions d’unités écoulées au cours de la même période.

Histoire de compléter cette annonce avec des statistiques intéressantes, le géant japonais a également révélé le taux d’adoption de certains de ses jeux Switch par les consommateurs américains :

Plus de 60% des possesseurs de Switch aux États-Unis ont Super Mario Odyssey ;

Plus de 55% des possesseurs de Switch aux États-Unis ont The Legend of Zelda : Breath of the Wild ;

Plus de 50% des possesseurs de Switch aux États-Unis ont Mario Kart 8 Deluxe ;

Plus de 20% des possesseurs de Switch aux États-Unis ont Splatoon 2.

À noter également que pour 2018, Nintendo promet que la Switch sera soutenue par des “éditeurs majeurs comme EA, Activision, Ubisoft, Capcom, SEGA, Take-2 et Bethesda” (ce qui permet par exemple de déduire que les versions 2019 de plusieurs jeux de sport sortiront aussi sur Switch) ainsi que par des développeurs indépendants.

