CES 2018 : LG présente sa technologie d’écran TV pliable/dépliable

Ça fait longtemps que certains constructeurs vous en parlent et cette année au CES de Las Vegas on a (enfin) droit à un nouveau prototype de chez LG.

Il s’agit d’un écran OLED 4K de 65 pouces qu’il est littéralement possible de “ranger” et plier dans un meuble dédié.

Et pour s’adapter à toutes vos envies, il est même possible de n’en sortir qu’une partie pour afficher uniquement les informations qui vous intéressent comme le nom des programmes et l’heure ou encore la météo, faisant alors office de panneau d’affichage (voir les images dans notre galerie).

Tout ceci est pour l’instant qu’à l’état de prototype et aucune information sur sa commercialisation n’est donnée par LG.

Les premiers produits devraient arriver à l’horizon 2020. D’ici là, d’autres marques proposeront sans doute aussi des produits de ce type. Ce n’est clairement pas révolutionnaire (aujourd’hui en tout cas) mais ça reste une belle évolution technologique. Un produit de ce genre mais mesurant 16 pouces avait déjà été présenté à l’occasion du CES 2016.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr