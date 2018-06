Star Wars : neuf films en préparation ?

Depuis quelque temps, de nombreuses rumeurs sortent autour des futurs spin-off de Star Wars. Cela devrait repartir de plus belle après les déclarations de Tom Kane, acteur qui prête sa voix à la série d’animation The Clone Wars. Ce dernier affirme ainsi que Lucasfilm serait actuellement en train de développer pas moins de neuf nouveaux films Star Wars.

Certes, l’épisode IX qui sera dirigé par J.J. Abrams est d’ores et déjà annoncé et il sortira en décembre 2019. Disney a aussi officiellement confirmé avoir confié le projet d’une nouvelle trilogie à Rian Johnson et une série au duo David Benioff et D.B. Weiss. Pour le reste, le mystère reste entier et on entre sur le chemin dangereux de la spéculation.

Les résultats de Solo vont-ils changer la donne ?

Il y a ainsi des rumeurs constantes autour d’autres films. On a par exemple parlé de deux spin-off, l’un consacré à Obi-Wan et l’autre à Boba Fett.

Screenrant cite le podcasteur spécialiste de Star Wars, Aaron Goins, qui a eu l’occasion de rencontrer Tom Kane. Ce dernier qui prête sa voix à Maître Yoda lui a confirmé que rien n’était prévu sur le vieux maître jedi.

Bien introduit dans le studio, il est tout à fait possible que Kane ait accès à des informations de ce type mais il ne participe pas aux réunions en haut lieu. Qui sait en effet si les résultats décevants du dernier Solo ne vont pas modifier les plans de la direction ?



La question est maintenant de savoir quand Disney confirmera ou infirmera ces hypothèses. Le site évoque le Star Wars Celebration d’avril 2019 comme un moment idéal pour le faire.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com