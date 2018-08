Star Wars 9 : le tournage a commencé et on a déjà une image !

On y est ! J.J. Abrams et toute son équipe ont entamé le tournage de Star Wars 9. Après des semaines de préparation, la vérité a été levée sur le casting. Les membres de la nouvelle génération sont, sans la moindre once de surprise, présents. À savoir Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver ou encore Oscar Isaac. Ils seront rejoints par des têtes moins connues : Keri Russell, Naomi Ackie et Richard E. Grant.

Puis, comme attendu grâce à des rumeurs, Billy Dee Williams reprendra pour la première fois depuis la première trilogie son rôle de Lando Calrissian. Côté vieux, Mark Hamill n’en a pas terminé avec Luke Skywalker car il sera aussi présent.

Ce n’est pas tout. Lorsque Disney et Lucasfilm ont annoncé l’entièreté du casting, nous avons appris que Carrie Fisher fera une ultime apparition dans le film, malgré son décès. Elle ne sera pas ressuscitée numériquement mais présente grâce à des plans tournés sur le tournage du précédent volet. En gros, on va avoir droit aux scènes coupées, pour lui rendre un dernier hommage. C’est évidement toujours mieux que de s’autoriser l’utilisation d’effets visuels pour la mettre en scène mais il faut voir comment son apparition sera justifiée.

Pour marquer le début des prises de vue, J.J. Abrams a inauguré son compte Twitter avec un premier post concernant cette aventure. Il partage une image en provenance du plateau, accompagnée d’un petit texte :

Bittersweet starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world and beginning a story of which we are lucky to be a part. #IX pic.twitter.com/FOfnGwVut5

— JJ Abrams (@jjabrams) August 1, 2018