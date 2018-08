Mulan : une superbe première photo de tournage

Tandis qu’on découvrait il y a peu une première image officielle de l’actrice chinoise Liu Yifei dans la peau de Mulan, voilà que Disney y va de son petit bonus en nous montrant les coulisses du tournage du live-action de Mulan.

Une image symbolique

On y découvre ainsi la comédienne devant un fond vert, près d’un arbre et avec son reflet apparaissant dans l’eau. Plusieurs choses sont à dire de cette photo. Déjà, la présence du fond vert n’est pas forcément ce qu’on aime le plus voir. En effet, quitte à réaliser un live-action, autant en profiter pour utiliser de vrais beaux décors naturels comme on a pu en voir dans des productions d’Asie (au hasard Le Secret des poignards volants) ou d’ailleurs. D’autant plus que le sujet et l’univers s’y prêtent au mieux. Bien sûr, rien ne dit que le film se contentera de tout reproduire en numérique, ni même si cette technique ne sera pas satisfaisante. Mais on n’allait quand même pas juste s’enthousiasmer devant cette photo.

Au-delà de ce détail, l’image s’avère tout de même particulièrement belle. Par ailleurs, la production n’a, a priori, pas choisit de partager n’importe quel cliché. Songeant évidemment aux fans de la première heure, Disney semble leur envoyer un petit clin d’œil. En effet, on retrouve dans ce décor plusieurs éléments rappelant une séquence du film original : celle de la chanson Réflexion. La tenue, l’étant, l’arbre… Il ne manque plus qu’un petit pont et tout y est.

On vous laisse comparer les deux images, celle du live-action d’abord, et la fameuse séquence chantée du dessin animé en dessous. Rappelons qu’on retrouvera au casting de Mulan des noms particulièrement important du cinéma chinois, avec Jet Li (l’Empereur), Donnie Yen (Commandant Tung) et Gong Li (en puissante sorcière). Le film sortira en salle le 25 mars 2020.

La photo du tournage :

La séquence de Mulan :

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com