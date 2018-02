Mission Impossible : Fallout, Tom Cruise montre qu’il est le patron

De l’action toujours aussi impressionnante

On s’était préparé à en prendre plein les yeux avec les deux teaser dévoilés quelques jours avant le Super Bowl. Comme on pouvait s’y attendre donc, la prochaine mission d’Ethan Hunt promet de faire la part belle à l’action. Rogue Nation enchaînait les séquences mythiques, rendant presque hommage aux épisodes précédents (une scène d’opéra qui rappelle l’introduction du premier film, ou encore une course-poursuite en moto qui semble évoquer celle du second).

Cette fois, si on sent bien certains clins d’œil, il s’agit surtout de pousser les cascades encore plus loin. Tom Cruse allant donner de sa personne comme jamais. De quoi promettre des séquences dingues, comme cette fameuse cascade de Tom Cruise sautant d’un immeuble à un autre, et qui lui aura valu une sérieuse blessure à la cheville. Mais également une scène de baston ultra violente dans les toilettes avec Henry Cavill.

Côté histoire on sera dans la continuité de Rogue Nation puisqu’Ethan recroisera la route de Solomon Lane, mais également d’Ilsa Fost – Rebecca Ferguson, qui elle aussi sera soumise à des cascades impressionnantes. À ses côtés, il y aura évidemment Simon Pegg, Alec Baldwin, Michelle Monaghan, Ving Rhames et Angela Bassett.

Mission Impossible : Fallout nous préparent parfaitement donc, et on a hâte de découvrir le résultat cet été. Le film sortira le 12 août 2018 en France.

