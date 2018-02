Kings : les émeutes de 1992 vues par la réalisatrice de Mustang

Le film de Kathryn Bigelow revenait sur les émeutes de 1967 aux Etats-Unis et des événements tragiques de l’Algiers Motel – où un groupe de jeunes noirs ont été passés à tabac et tué par la police. Avec Kings, Deniz Gamze Ergüven pourrait réaliser le choc de 2018 en s’attaquant cette fois aux émeutes de 1992, nées du passage à tabac de Rodney King. Un premier trailer a été dévoilé et promet un drame familial puissant. Il s’agira en effet de suivre une famille et de voir comment ces émeutes l’affectent.

Kings : Pourquoi on l’attend ?

Parce qu’ après l’excellent Mustang , on attend beaucoup de Deniz Gamze Ergüven. Elle traitait alors de la société turque au travers de cinq sœurs subissant des mariages forcés. Un film politique et social empreint de douceur et d’une vraie beauté. Avec Kings, la réalisatrice s’attaque à une autre culture. On est donc curieux de voir le résultat.

, on attend beaucoup de Deniz Gamze Ergüven. Elle traitait alors de la société turque au travers de cinq sœurs subissant des mariages forcés. Un film politique et social empreint de douceur et d’une vraie beauté. Avec Kings, la réalisatrice s’attaque à une autre culture. On est donc curieux de voir le résultat. Parce que la question du racisme aux Etats-Unis et des nombreuses émeutes qui sont liés (1965 dans le ghetto de Watts, 1967 à Detroit, 1992 à Los Angeles, 2015 à Baltimore…) est un sujet toujours passionnant. Et que le cinémas semble plus que jamais intéressé par ces événements du passé pour pointer les problèmes de l’Amérique d’aujourd’hui.

et des nombreuses émeutes qui sont liés (1965 dans le ghetto de Watts, 1967 à Detroit, 1992 à Los Angeles, 2015 à Baltimore…) est un sujet toujours passionnant. Et que le cinémas semble plus que jamais intéressé par ces événements du passé pour pointer les problèmes de l’Amérique d’aujourd’hui. Parce qu’au casting on retrouve Halle Berry , qui semble livrer là sa meilleure prestation depuis très longtemps. A ses côtés, Daniel Craig est toujours aussi convaincant dans des rôles aux antipodes de James Bond

, qui semble livrer là sa meilleure prestation depuis très longtemps. A ses côtés, Daniel Craig est toujours aussi convaincant dans des rôles aux antipodes de James Bond Parce qu’on peut, dès ce premier trailer, noter de vraies qualités visuelles. Deniz Gamze Ergüven offrant des plans très beaux, comme cette rue, la nuit dans le brouillard. La cinéaste sait filmer et faire des propositions. La comparaison avec Kathryn Bidelow semble inévitable, et c’est tant mieux. Enfin, la musique de Nick Cave vient porter l’émotion à son paroxysme.

Kings sortira dans les salles françaises le 11 avril 2018.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com