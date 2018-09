James Bond 25 : Saïd Taghmaoui n’est plus sûr d’être le méchant

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Danny Boyle avait été écarté du 25e James Bond à cause de divergences créatives avec les producteurs. L’une des raisons de ce départ serait le fait que Daniel Craig n’ait pas été convaincu par le choix du réalisateur de vouloir recruter l’acteur polonais Tomasz Kot pour incarner le grand méchant. Lors d’une récente interview, Saïd Taghmaoui a fait savoir qu’il avait lui aussi passer des auditions pour interpréter le bad guy du film.

Selon l’acteur révélé dans La Haine, les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson n’auraient toujours pas choisi la nationalité de l’antagoniste de James Bond 25. Lors d’un entretien accordé au média The National, Saïd Taghmaoui a en effet déclaré :

Je suis censé jouer dans le prochain James Bond. Je devrais être le méchant principal. J’ai été casté par Danny Boyle, et maintenant il a quitté le projet. Donc c’est forcément incertain. On ne sait pas qui sera le réalisateur, et les producteurs ne savent pas encore s’ils veulent un méchant russe ou du Moyen-Orient. Je viens littéralement de recevoir un message disant : « S’ils choisissent le Moyen-Orient, c’est toi. S’ils choisissent le Russe, c’est quelqu’un d’autre ». C’est l’histoire de ma vie : toujours sur le fil entre quelque chose qui pourrait tout changer et quelque chose qui m’échappe.