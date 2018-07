Glass : la (folle) bande-annonce de la suite de Split est en ligne

Après trois courts teasers présentant les personnages principaux, Glass se dévoile enfin à travers une première bande-annonce. Les chanceux qui assistent à la Comic Con de San Diego ont en effet eu droit à de vraies premières images, désormais disponibles chez nous. Au vu du trailer, une confrontation pleine de tension et de folie est à espérer entre Bruce Willis, James McAvoy et Samuel L. Jackson.

3 super-héros et super-vilains chez le psy

Comme on pouvait s’y attendre après qu’Entertainment Weekly ait révélé les premières photos du film, David Dunn, Kevin Wendell Crumb et Elijah Price seront bien réunis autour d’une psychiatre dans Glass. Le Dr. Ellie Staple, spécialisée dans les personnes convaincues d’avoir des super-pouvoirs, est interprétée par Sarah Paulson. On imagine qu’elle aura bien du mal à contenir la Bête que l’on découvrait à la fin de Split et les plans machiavéliques de Price.

Cette bande-annonce marque également le retour d’Anya Taylor-Joy, qui a survécu au kidnapping de Crumb dans Split. Au casting, nous retrouvons également Spencer Treat Clark et Charlayne Woodard. Le premier reprend le rôle du fils de David Dunn, et la seconde celui de la mère de Price.

Avec ce trailer, le suspense s’intensifie autour de l’une des confrontations les plus attendues de l’année 2019. M. Night Shyamalan n’a visiblement eu aucun mal à lier les personnages d’Incassable et Split, respectivement sortis en 2000 et 2017 en France. Récemment, le réalisateur a fait savoir qu’il ne comptait pas forcément donner de suite à Glass. Il a en effet déclaré :

Glass est le seul film que j’ai jamais fait qui soit lié à un autre film que j’avais fait. Donc, ce n’est pas une habitude pour moi. J’aime faire de nouvelles choses et essayer de nouvelles couleurs, c’est probablement la meilleure chose.

Glass pourrait ainsi marquer la fin de l’univers étendu de M. Night Shyamalan. Un affrontement sanglant entre les trois personnages principaux est donc à envisager. En France, les spectateurs pourront découvrir le thriller dès le 16 janvier prochain. Cette première bande-annonce ne fait que renforcer l’attente insoutenable autour du projet. Il ne nous reste plus qu’à la visionner en boucle jusqu’à la sortie du film.

