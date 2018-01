Gérardmer 2018 : Preview de “Housewife”

Housewife est un film turc de Can Evrenol, sorti le 24 novembre 2017 en Turquie. Il est présenté cette année au Festival du Film Fantastique de Gérardmer parmi les 10 films en compétition qu’auront à juger les membres du jury présidé par Mathieu Kassovitz.

Housewife : Qu’est-ce que c’est ?

A l’âge de 7 ans, Holly assiste aux meurtres de son père et de sa sœur, par sa mère. 20 ans après, Holly (Clémentine Poidat) reste traumatisée par ces événements tragiques. Mariée, mais pourtant très solitaire, elle fait très souvent des cauchemars et confond rêve et réalité. Mais un jour, Holly fait la rencontre d’un médium qui risque bien de tout changer.

Housewife : Pourquoi on l’attend ?

La raison principale de notre attente est la curiosité. Le visuel très sanglant et très énigmatique de cette bande-annonce nous laisse songeur et nous donne envie d’en découvrir plus en visionnant le film dans sa globalité. Mais aura-t-on le courage de se laisser entraîner par le réalisateur ? Parce que les films sur les rites sataniques sont (trop) rares au cinéma. Parce que la bande-annonce nous fait penser à plusieurs réalisateurs aux univers très particuliers : Argento, Refn, Polanski… Parce qu’une française a le premier rôle. Chauvin ? mais non…



Housewife sera donc projeté dimanche 4 février à Gérardmer lors du Festival. Concernant une sortie française, le mystère reste entier !

