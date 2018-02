Deadpool 2 : Cable et Wade s’affrontent !

On le sait maintenant, Deadpool, alias Wade Wilson, ne fait rien comme les autres. On se souvient par exemple il y a quelques mois d’un teaser délirant de Deadpool 2 dans lequel le « héros » nous faisait un « tuto peinture » improbable. Pour la première bande-annonce du nouvel opus, on s’attendait forcément à quelque chose qui sorte de l’ordinaire. Et là encore, on n’a pas été déçu.

De l’humour et encore plus d’action

Pourtant, tout commence de la manière la plus classique possible. La bande-annonce, centrée d’abord sur le méchant du film, Cable, coche les cases du film d’action de super-héros qui se prend au sérieux – malgré quelques touches d’ironie, comme le nounours qu’il porte avec lui. Evidemment cela ne dure pas longtemps avant que Deadpool viennent mettre la pagaille, s’agaçant de voir le trailer être lancé avant que tous les effets spéciaux aient été terminés – ce qui arrive vraiment.

S’en suit alors une reconstitution très personnelle de Wade à base de figurines et de dialogues décalés. Ainsi, si on peut s’assurer d’avoir une bonne dose d’humour. Enfin, la troisième partie promet, elle, de l’action à gogo et explosive avec un Cable particulièrement violent. On sent clairement une évolution à ce niveau-là par rapport au premier Deadpool. La présence de David Leitch (John Wick, Atomic Blonde) à la réalisation se fait donc bien ressentir.

Deadpool 2 semble bien partie pour surpasser son prédécesseur. On pourra s’en assurer le 16 mai 2018.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com