Brad Pitt dans le prochain Quentin Tarantino

Après des succès tels que Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), Kill Bill (2003), Kill Bill volume 2 (2004), Inglourious Basterds (2009) ou encore Django Unchained (2012), le réalisateur de 54 ans se lance sur Once upon a time in Hollywood.

Il s’agira de la seconde collaboration de Quentin Tarantino avec chacun des comédiens oscarisés, Leonardo DiCaprio (Django Unchained) et Brad Pitt (Inglourious Basterds). Ce dernier vient en effet de rejoindre le casting du film.

Une fiction inspirée du réel

Selon Sony et tel que le rapporte nos confrères de chez Deadline, le film se déroulerait à Los Angeles en 1969. Ce à l’apogée du mouvement hippie à Hollywood. Rick Dalton (DiCaprio) et Cliff Booth (Pitt) tentent de survivre au milieu d’un Hollywood qui leur est devenu étranger. Le premier est une ancienne star de série télévisée de western. Le second, sa fidèle doublure pour les cascades. La voisine de Rick n’est autre que Sharon Tate…

L’actrice Margot Robbie (Le loup de Wall Street, Tarzan, Suicide Squad) devrait incarner Sharon Tate. L’actrice est tristement célèbre pour avoir été assassinée le 9 août 1969 par les membres de la famille de Charles Manson. Ces derniers ont en effet pénétré la maison de Roman Polanski et ont assassiné la belle, alors enceinte de huit mois, ainsi que des amis présents sur les lieux.

Un projet qui se concrétise

Le titre du film est un hommage aux films de Sergio Leone Il était une fois dans l’Ouest (1968), Il était une fois la révolution (1971) et Il était une fois en Amérique (1984). Notons que Tarantino fut contraint de retirer Once upon a time in Hollywood de la Weinstein Company. C’est suite à l’affaire Weinstein qu’il s’est tourné vers Sony Pictures pour aller au bout de son projet. Le réalisateur a ainsi déclaré :

J’ai travaillé sur ce scénario pendant cinq ans. J’ai vécu dans le comté de Los Angeles la majeure partie de ma vie, y compris en 1969, quand j’avais 7 ans. Je suis très excité à l’idée de raconter cette histoire dans un L.A et un Hollywood qui n’existent plus. Je ne pourrais être plus heureux que de l’équipe dynamique formée par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans les rôles de Rick et Cliff.

Une vision plus large

Au-delà de nous conter l’histoire de deux acteurs has-been, Once upon a time in Hollywood traitera de l’année 69 en général. C’est pourquoi il se penchera sur Charles Manson. Pour autant il ne s’agira pas là d’un biopic sur le serial-killer. Tel que l’a précisé Mike Flemming, journaliste américain pour Deadline :

Si son 9e long-métrage est un film sur Manson, alors Inglourious Basterds était un film sur Adolf Hitler.

Patience donc jusqu’au 9 août 2019, date de sortie du film !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com