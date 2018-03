Black Panther domine toujours le box-office américain

Black Panther bat tous les records. Il a été réalisé par Ryan Coogler, un réalisateur noir, et met en scène un casting d’acteurs noirs parmi les plus prisés à Hollywood: Chadwick Boseman, l’oscarisée Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya.

Le 18e film de l’univers Marvel, qui vient de sortir en Chine, dépasse le milliard de dollars de recettes à travers le monde, ce qui en fait le septième long métrage le plus lucratif de tous les temps, selon l’analyste Paul Dergarabedian, de la société spécialisée Comscore.

Haut la main

Il s’agit également du plus rapide des films Marvel à rapporter 400 millions de dollars en Amérique du Nord.

Il devance au box-office la méga-production de Disney Un raccourci dans le temps, de la réalisatrice noire Ava DuVernay, avec notamment Oprah Winfrey, qui génère 33,3 millions pour son premier week-end.

Les Inconnus: Proies nocturnes, film d’horreur de Johannes Roberts complète le podium avec 10,5 millions de dollars.

En quatrième position on retrouve Red Sparrow, film d’espionnage avec Jennifer Lawrence et ses 8,1 millions de recettes (31,1 millions au total), devant Game Night, de Jonathan Goldstein et John Francis Daley avec Jason Bateman et Rachel McAdams (7,9 millions, 45 millions au total)

Voici la suite du classement

6 – Pierre Lapin : (6,8 millions en cinq semaines)

7 – Death Wish : 6,6 millions (23,9 millions en trois semaines)

8 – Hurricane : 3,1 millions de dollars (première semaine)

9 – Annihilation : 3,1 millions (26 millions en six semaines)

10 – Jumanji : Bienvenue dans la jungle : 2,7 millions (397,2 millions en sept semaines)

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com