Black Panther 2 : Marvel sait où il va

Sorti le jour de la St Valentin, Black Panther a conquis de nombreux cœurs en atteignant le milliard au box-office ! Notons que la sortie chinoise a rapporté pas moins de 48 millions de dollars de recettes en seulement deux jours. Succès retentissant aux États-Unis également, où il a pour l’heure raflé 562 millions de dollars. Le film devrait prochainement détrôner les Avengers et leurs 623 millions de recettes au top des films de super-héros.

Je voudrais déjà être roi !

Réalisé par Ryan Coogler, le film raconte l’histoire de T’Challa aka Black Panther (Chadwick Boseman). Le prince revient chez lui après les événements qui se sont produits dans Captain Amercia : Civil War (2016) de Anthony Russo et Joe Russo. Son but ? Succéder à son père sur le trône du Wakanda, nation africaine technologiquement très avancée et invisible aux yeux du monde. Mais lorsqu’un vieil ennemi dénommé Klaw (Andy Serkis) ressurgit du passé, nombreuses seront les péripéties qui attendent notre Black Panther, sa sœur Shuri (Leticia Wright) et ses fidèles guerrières (son ex/future Lupita Nyong’O aka Nakia et entre autres la guerrière Okoye au crâne rasé, Danai Gurira). Pire encore lorsque le soi-disant second du vilain (Michael B. Jordan) débarque pour revendiquer le fameux trône. Le destin du Wakanda est en danger, au même titre que celui du monde entier. Quand Adonis Creed rencontre un Black Panther, ça fait mal !

Une belle promesse

Ainsi donc Black Panther 2 est déjà dans les starting-blocks ! La suite n’est pas encore officiellement annoncée mais le grand patron de Marvel Studios Kevin Feige a déclaré à Entertainment Weekly :

Il n’y a pas grand-chose à révéler si ce n’est que vous pouvez être sûrs que nous feront cette suite. L’un des passe-temps préféré chez Marvel, c’est de nous asseoir devant un premier film et de discuter de ce que l’on veut faire pour la suite. Nous avons souvent eu ces conversations pendant le premier Black Panther. Nous avons donc des idées et une direction solide vers laquelle nous voulons aller pour le second.

Une princesse captivante

Comme nous vous le confirmions il y a peu, les fans espèrent le retour de la sœur du Roi T’Challa : la princesse et scientifique Shuri. Au-delà d’être belle, la jeune femme a oublié d’être bête ! C’est ainsi qu’elle use du vibranium pour fabriquer costumes, armes et autres inventions extraordinaires. Ce métal imaginaire dont elle connaît tous les secrets possède un grand pouvoir d’absorption des vibrations, et offre ainsi à son frère une tenue de Black Panther révolutionnaire !

Shuri devrait tenir une place importante dans la suite, tant elle est attachante. Répliques cinglantes, humour, sensibilité, intelligence, autant de qualités qui rendent ce personnage plus qu’intéressant. Nous retrouverons en tous les cas Leticia Wright dans Avengers : Infinity War. Sans doute également dans Avengers 4 et, croisons les doigts, dans Black Panther 2. Il n’y a aucune raison pour que l’ange gardien du roi n’y soit pas !

Spin-off, vous avez dit spin-off ?

Et au-delà, les fans du film souhaitent découvrir Shuri dans un spin-off ! Kevin Feige n’a rien confirmé de ce côté-là mais se dit effectivement désireux d’offrir au public des spin-offs de certains personnages de Black Panther. Tout comme il souhaite que le réalisateur Ryan Coogler revienne sur le second volet.

Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel. Il s’agit de trouver un équilibre entre les gens qui ont envie d’en voir plus et leur en donner trop. Mais oui, je pourrais honnêtement faire un spin-off sur tous les personnages de Black Panther. Je pense que Shuri est stupéfiante, et vous la verrez beaucoup plus dans notre univers. Concernant Okoye, je pourrais regarder trois films d’action juste avec elle.

Le grand patron ne confirme pas que c’est ce qui se fera, mais admet que ces personnages sont très intrigants. Que tous donnent envie d’en apprendre plus sur eux. Intimement.

Des thèmes humanitaires

Au-delà d’être un très bon film d’action, Black Panther est plus profond. Il aborde des thèmes humanitaires et de fraternité dont le monde a grand besoin de se rappeler de nos jours ! Aider son prochain, ne pas faire preuve d’égoïsme, ne pas avoir peur de l’autre, etc. En résumé, ne pas conserver ses ressources pour soi alors qu’on peut aider, voir sauver d’autres peuples. La scène située au milieu du générique a d’ailleurs bien amusé le public, alors que T’Challa se rend aux Nations Unies pour faire une proposition… « Sans vouloir vous offenser Monsieur T’Challa, qu’est-ce qu’un peuple d’éleveurs pourrait bien apporter au reste du monde ? ». Feu les préjugés donc, car les plus pauvres sont bien souvent les plus riches dans leurs cœurs ! Et en l’occurrence dans Black Panther, le soi-disant peuple du tiers-monde détient des richesses dont les States eux-mêmes ne peuvent rêver.

La scène finale a également beaucoup ému le public, lorsque le roi et Shuri se rendent à Oakland pour faire du lien du drame engendré par leur père un havre de bonheur pour les jeunes des cités. T’Challa décide en effet de faire des immeubles délabrés les premiers logements sociaux d’une longue lignée. Et lorsque l’enfant s’approche pour parler au roi, on reconnaît bien là Michael B. Jordan aka Erik Killmonger jeune. Un beau message d’espoir !

Un personnage puissant

Le personnage de Black Panther a quoi qu’il arrive prouvé qu’il pouvait soutenir un film à lui tout seul. Plus besoin de Iron Man, Thor, Hulk ou autre Captain America pour justifier sa présence. Si Black Panther 2 il y a réellement (on n’en doute pas vraiment), le film devrait sortir sur nos écrans en 2020, soit la même année que Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn. En attendant la suite des aventures de T’Challa et des siens, nous retrouverons Chadwick Boseman dans Avengers : Infinity War des frères Russo, le 25 avril prochain !

