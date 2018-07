Tour de France: Roglic sort Froome du podium

Le Slovène Primoz Roglic (Lotto NL) a remporté vendredi à Laruns la 19e étape du Tour de France, la dernière de montagne dans les Pyrénées, et a sorti du podium le Britannique Chris Froome, vainqueur sortant.

Le Gallois Geraint Thomas (Sky), deuxième de l’étape à une vingtaine de secondes, a conservé le maillot jaune du Tour à deux jours de l’arrivée à Paris.

Au classement général, Thomas compte 2 min 05 sec d’avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin et 2 min 24 sec sur Roglic à la veille du contre-la-montre de 31 kilomètres, samedi, entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, dans le Pays basque.

Froome, à la peine dans l’Aubisque, est parvenu à rentrer sur le groupe des favoris avec l’aide de son jeune coéquipier colombien Egan Bernal (21 ans), qui a fait office une nouvelle fois de saint-Bernard.

Mais le Britannique n’a pu suivre Roglic quand le Slovène a pris plusieurs longueurs dans la longue descente (20 km) de l’Aubisque.

Le quadruple vainqueur du Tour a reculé de la 3e à la 4e place du classement, à 13 secondes de Roglic.

Dans le dernier col du Tour

Dans cette dernière étape de montagne (200,5 km), l’Espagnol Mikel Landa, imité ensuite par le Français Romain Bardet, est passé à l’attaque dès le Tourmalet à plus de 100 kilomètres de l’arrivée. Tous deux ont intégré dans la descente l’échappée lancée avant le premier col (Aspin) pour compter plus de trois minutes d’avance au pied du col des Bordères.

Bardet et Landa ont tenté de relancer l’allure mais l’avance du quatuor de tête (avec Majka et Zakarin) s’est réduite sur le groupe des favoris mené par les hommes de Thomas relayés par ceux de Roglic, pour plafonner à un peu plus d’une minute et demie au pied de l’Aubisque.

Dans ce dernier col du Tour, les attaques ont fusé. Dumoulin a accéléré à deux reprises. Roglic a démarré à son tour mais sans parvenir à distancer Thomas et Dumoulin. Le Slovène, qui a semblé encore très fort à deux jours de l’arrivée à Paris, a dû attendre la descente pour faire la différence.

Agé de 28 ans, l’ancien sauteur à skis, qui a intégré une équipe de haut niveau seulement en 2016, a enlevé son deuxième succès dans le Tour. Il avait enlevé l’an passé l’étape de Serre-Chevalier.

L’étape a condamné le Colombien Nairo Quintana, qui a chuté jeudi. Le vainqueur de l’étape du col du Portet a terminé attardé.

Pour sa part, le Français Julian Alaphilippe a assuré le maillot à pois du meilleur grimpeur, à condition de terminer la course.