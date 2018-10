Sophiane Hamli : Une grande figure du crime organisé a fait l’objet d’un règlement de comptes

Sophiane Hamli, un ex-braqueur célèbre dans les années 1990-2000, et Romain L, se sont faits tirer dessus le dimanche 7 octobre 2018 alors qu’ils se garaient dans l’avenue George-V, dans le 8ème arrondissement de Paris. Les enquêteurs privilégient la piste du règlement de comptes.

Le dimanche 5 octobre 2018, un véhicule Smart se stationnait face au numéro 27 de l’avenue George-V du 8ème arrondissement de Paris. A son bord, deux hommes, Romain L, un trentenaire et Sophiane Hamli, 42 ans. Alors que la voiture se garait, deux hommes sur une moto arrivait derrière elle. L’un d’entre eux a mis pied à terre et s’est approché du véhicule. Lorsqu’il a été à côté du vitre du passager, il a tiré plusieurs balles de calibre 7,65 mm à bout portant sur les deux hommes. Par la suite, le tireur et son complice ont pris la fuite.

La brigade criminelle de la police judiciaire parisienne s’occupe de l’enquête. Quant aux victimes, elles ont été évacuées d’urgence vers l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et à l’hôpital Percy, à Calmart, Hauts-de-Seine.

Sophiane Hamli : Un poids lourd du grand banditisme

Sophiane Hamli est un personnage extrêmement populaire dans le grand banditisme, particulièrement dans les années 1990-2000. Cet homme était originaire de la cité de l’Etoile à Bobigny, à Seine-Saint-Denis. Il était aussi le gendre d’un ancien braqueur.

Surnommé Toto, ou le Chat, Sophiane Hamli avait commis 26 vols à main armée dans plusieurs agences bancaires entre septembre 1993 et janvier 1995. De plus, un haut fonctionnaire le soupçonne d’avoir été le cerveau, ou du moins, d’avoir participé à la spectaculaire évasion d’Antonio Ferrara de la prison de Fresnes en 2003.

La cour d’assises de Seine-Saint-Denis a prononcé 20 années de réclusion criminelle le 22 avril 2003 à l’encontre de Sophiane Hamli en son absence. Il aurait attaqué un fourgon blindé à Villepinte en 1997 en compagnie de Redoine Faïd. Il a été arrêté à Groslay, à Val-d’Oise, en mai 2004. Puis, il a été rejugé pour le braquage de Villepinte mais a, finalement, été acquitté.

Sophiane Hamli a succombé à ses blessures

Toutefois, l’ex-braqueur a succombé à ses blessures dans le même dimanche 7 octobre 2018. Selon France 3, 20 hommes ont tenté d’entrer dans l’hôpital Percy en prétendant être des membres de la famille.

Romain L., la personne aux côtés de Sophiane Hamli au moment de la fusillade, a également reçu plusieurs projectiles. Cet homme est actuellement entre la vie et la mort. Il aurait comme activité la location de bateaux du côté de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud.

Une connaissance proche de Sophiane Hamli a confié que l’ex-braqueur avait cotoyé le milieu affairiste parisien ces derniers temps. Il ajoute que Sophiane Hamli était amical et qu’il travaillait sur un projet de film sur l’histoire de son beau-père.