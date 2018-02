Les SDF de Paris ont été comptés…

Pour mettre fin aux débats et guerres des chiffres, les SDF de la capitale ont été comptés à l’occasion de la nuit de la Solidarité.

C’est sans doute la fin d’une situation qui commençait à tourner au ridicule. Alors que les associations et le gouvernement n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le nombre de SDF en difficultés à Paris, un relevé complet a été réalisé dans la nuit du 15 au 16 février.

Réponse connue le 20 mars

C’est donc près de 2.000 personnes dont environ 1.700 bénévoles qui ont parcouru les rues de Paris du 22h à 1h du matin, dans la nuit du 15 au 16 février. Une initiative demandée par Emmanuel Macron qui a échoué à remplir son objectif “zéro SDF” et appuyée par la maire de Paris Anne Hidalgo. Selon l’élue socialiste, cela permettra ainsi d’avoir “une photographie de la réalité”. L’idée étant bien entendu de pouvoir adapter les conditions d’hébergement et d’urgence aux besoins réels de la population.

Plus qu’un simple recensement statistique, cette opération devrait aussi permettre de mieux connaître le profil des SDF de la capitale d’un point de vue familial ou encore de la santé. Les questionnaires étaient anonymes et non obligatoires. Il faut désormais attendre le 20 mars pour avoir les résultats.