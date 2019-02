MeRasePas : les cyclistes accrochent une frite en mousse à l’arrière de leur vélo

L’initiative peut vous paraître étrange et pourtant ! C’est à Nantes que l’idée a été proposée. Ce vendredi, les cyclistes sont appelés à se munir d’une frite d’1 m. L’objectif ? Sensibiliser les automobilistes aux distances latérales de sécurité à respecter lorsqu’ils effectuent un dépassement.

Beaucoup de cyclistes se plaignent de se faire “raser de près” par les automobilistes. Pour preuve, de nombreux internautes ont publié des vidéo montrant des dépassements dangereux avec pour hastag : #MeRasePas ou #1MètreSinonRien.

Mais la limitation est rarement respectée. Les passages piétons non plus. Côté vélo, pas d'aménagement cyclable. Alors forcément, quand on grimpe, on se fait raser de près. #MeRasePas

On voit sur la vidéo que le trottoir est difficilement praticable avec les luminaires. pic.twitter.com/RURwtfbXM2

