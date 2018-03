La Jeanne d’Arc métisse invitée au Puy du Fou par Philippe de Villiers

Philippe de Villiers a choisi son camp. Il a pris la défense mercredi dernier de la jeune fille choisie pour interpréter Jeanne d’Arc.

Le 19 février dernier, l’on apprenait que la jeune lycéenne Mathilde Edey Gamassou avait été choisie parmi plus de 200 candidates pour incarner Jeanne d’Arc, lors des prochaines fêtes johanniques d’Orléans. Cette décision a provoqué la colère des tenants de la droite identitaire qui n’ont pas hésité à la manifester sur les réseaux sociaux. La lycéenne, qui a des origines polonaises et béninoises, ne s’est pas exprimée quant à la polémique. Elle a toutefois été défendue par de nombreuses personnalités politiques. Marlène Schiappa, secrétaire chargée de l’Égalité entre femmes et hommes, ainsi qu’Olivier Carré, maire d’Orléans ont pris sa défense sur Twitter.

Fêtes johanniques à #Orléans : Mathilde Edey Gamassou sera Jeanne d'Arc 2018 ! https://t.co/WzA9gFX3e4 pic.twitter.com/KJu0Zv6qWB — République du Centre (@larep_fr) February 19, 2018

Tout mon soutien à Mathilde Edey Gamassou. #JeanneDarc n'appartient pas aux identitaires. L'Histoire de France non plus.

Je vois dès demain matin la @DILCRAH : la haine raciste de la fachosphère n'a pas sa place dans la République française. https://t.co/TkHhx74zts — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) February 21, 2018

Mathilde a été choisie par le jury:Ville. Armée,Clergé,les Jeanne œuvrant dans l’association.Seul critère:qu’en 2018 comme depuis 589 ans,le peuple d’Orléans célèbre Jeanne d’Arc par une jeune femme qui évoque son courage,sa foi et sa vision.Mathilde possède toutes ces qualités. — Olivier Carré (@olivier_carre) February 21, 2018

Philippe de Villiers apporte son soutien à la jeune fille

La France n’est pas une race, c’est une civilisation.

Voici ce qu’a tweeté l’ancien député européen après les injures racistes qu’a subies Mathilde Edey Gamassou. Elle a même été personnellement invitée au Puy du Fou, créé en 1978 par le président du Mouvement pour la France.

En réparation des injures faites à #MathildeEdeyGamassou, j'invite chaleureusement la Jeanne d'Arc 2018 au @PuyduFou. La #France n'est pas une race, c'est une civilisation. #FêtesJohanniques18 @orleans_jeanne — Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) February 28, 2018

Une enquête préliminaire pour incitation et provocation à la haine raciale a été ouverte par le procureur de la République d’Orléans.