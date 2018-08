Etats-Unis : McDonald’s ouvre un restaurant “écologique” à Chicago

À première vue, le design de cet établissement fait immédiatement penser à celui d’un Apple Store. Pourtant, il s’agit bel et bien d’un fast food de la chaîne McDonald’s. Avec ce restaurant, la société entend renouveler son image de marque. D’autres boutiques similaires devraient d’ailleurs rapidement voir le jour.

Une communication orientée vers le développement durable

Le HuffPost révèle que ce McDonald’s d’un nouveau genre a ouvert ses portes le jeudi 9 août à Chicago, dans l’Illinois. Les clients de ce restaurant de 1700 mètres carrés peuvent y déguster leurs burgers dans un design très épuré. Steve Easterbrook, le PDG de McDonald’s, a déclaré à propos de cet établissement :

Ce restaurant phare symbolise la manière dont nous construisons un meilleur McDonald’s pour nos clients et les communautés dans lesquelles ils vivent.

Au-delà de son apparence singulière, la boutique fonctionne comme n’importe quelle autre de la chaîne de restauration rapide. Ouvert sans interruption, l’établissement recouvert de verre propose notamment le service à table. Il met également de nombreuses bornes tactiles à disposition de ses clients. Parmi les nouveautés, on compte la présence de panneaux solaires et de 70 arbres. Ces apports témoignent de la volonté de McDonald’s d’axer sa communication sur le développement durable. La chaîne souhaiterait ouvrir 5000 restaurants similaires aux Etats-Unis d’ici 2020. L’objectif est notamment de se donner à terme une image nettement plus soucieuse de l’écologie. En France, plusieurs mesures sont envisagées pour aller dans le sens de cette communication, à commencer par la suppression progressive des pailles en plastique polluantes.

Par ailleurs, une autre boutique McDonald’s américaine a fait parler d’elle en début d’année, pour une toute autre raison. À Freeport, dans le Maine, se trouve en effet un restaurant bien particulier du géant du fast food. Dans cette ancienne propriété d’un riche marchand à l’architecture singulière, il est en effet possible de déguster du homard.