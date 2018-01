Le Conseil d’Etat annule l’arrêté interdisant la reproduction des dauphins en captivité

Trois parcs marins, à savoir le célèbre Marineland à Antibes, le Parc Astérix et le parc Planète Sauvage en Loire-Atlantique, avaient demandé l’annulation de cet arrêté ministériel. Cet arrêté datait du 3 mai 2017 et avait été signé par l’ancienne ministre de l’Environnement Ségolène Royal. Or, cet arrêté vient d’être en parti annulé.

Une annulation qui fait plaisir à certains…

Pascal Picot, le directeur général de Marineland, est satisfait de cette décision. Il a ainsi expliqué :

Il est important que les modifications significatives de la réglementation qui s’applique aux animaux que nous hébergeons soient basées sur des faits scientifiques et soient adoptées conformément aux exigences légales.

Le texte prévoyait un contrôle de la reproduction des dauphins en captivité. Finalement, l’arrêté avait été durci, affirmant que désormais, la reproduction des orques et des dauphins détenus par des parcs animaliers était interdite. Cette disposition avait pour objectif de supprimer la souffrance animale et devait marquer la fin de la captivité des cétacés dans notre pays.

Une annulation pure et simple

Or, le Conseil d’Etat a remarqué qu’au départ, cette interdiction ne visait que les orques. Elle a ensuite été élargie aux dauphins, sans consultation préalable. Or, cette disposition semble menacer l’avenir des parcs aquatiques marins. Et c’est pour cette raison que finalement, l’interdiction a été supprimée du texte. Il est vrai que la consultation originelle a été faite sur un texte différent.

Le conseil d’Etat affirme qu’il faut veiller à faire cesser la maltraitance animale. Mais pour l’instant, la reproduction des dauphins en captivité ne sera pas interdite en France. Ce qui est bien dommage…