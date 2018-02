Mais pourquoi le bébé panda du zoo de Beauval est-il tout rose et tout frisé ?

Le petit panda Yuan Meng vient d’avoir six mois, et il se porte à merveille. Mais peut-être avez-vous remarqué qu’il est tout rose et tout frisé ? Pas d’inquiétude, le directeur du zoo a expliqué les raisons de son drôle de pelage.

Depuis six mois, il est la star incontournable du zoo de Beauval. Le petit panda Yuan Meng a bien grandi ! Il ne pesait que 142 grammes à la naissance, et est maintenant un joli bébé de 12 kilos. Il a créé l’événement encore une fois il y a quelques semaines, en rejoignant sa maman dans l’enclos, pour le plus grand bonheur des visiteurs qui peuvent maintenant le voir évoluer.

Et c’est d’ailleurs pour cette raison que son pelage est rose ! La teinte est surprenante, mais c’est tout simplement lié à ses habitudes. En effet, le petit panda s’habitue progressivement à son nouvel environnement, comme l’a expliqué le responsable du zoo :

Il évolue dans des copeaux et se roule beaucoup dedans. https://www.instagram.com/p/Bes2Sk8B2Kf/?utm_source=ig_embed

Tout va bien !

On découvre d’ailleurs sur certaines vidéos que Yuan Meng saute, court et se roule dans les copeaux. Ce qui lui donne cette drôle de couleur. D’autant plus que le petit panda ne se lave pas encore seul, et que c’est sa maman qui se charge de la toilette.

Quant à ses frisettes qui étonnent certains visiteurs, le zoo n’a pour l’instant pas d’explication. Sans doute est-ce lié à son poil de bébé, car sa fourrure est encore peu épaisse et loin d’être définitive. Les soigneuses chinoises qui sont venues pour accompagner la naissance, ne sont pas du tout inquiètes de son apparence.

En conclusion, bébé panda est rose et frisé, mais va très bien !