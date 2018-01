Asema, l’association qui sillonne le sud de la France pour sauver les animaux maltraités

L’Association Service Enquête Maltraitance Animale lutte contre les maltraitances animales dans le sud de la France. Actuellement, elle sillonne de nombreux départements pour venir au secours des animaux violentés, et les sauvent des maîtres méchants et sans âme.

Le 10 août 2009, dans la plaine du Roussillon, un adolescent mettait le feu à un petit chien, un pinscher nain, en l’arrosant d’essence. Le lendemain, le petit chien était retrouvé, agonisant, brûlé sur tout le corps. L’association Asema a décidé d’en faire sa mascotte, et huit ans plus tard, le chien va bien. Mais la présidente de l’association qui œuvre contre la maltraitance animale, continue son action. Elle sillonne les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, l’Aude, l’Hérault,​ le Gard et le Var pour tenter de sauver les animaux maltraités.

Un travail difficile sur le terrain

La présidente travaille dur pour que son association devienne célèbre et qu’elle puisse intervenir le plus souvent possible pour aider les animaux :

Nous commençons à être de plus en plus connus, nous recevons directement des appels de voisins ou de témoins dénonçant des cas de maltraitance, nous prenons les renseignements, puis nous contactons l’un de nos membres sur place, qui se rend sur les lieux.

Car l’association compte des membres dans tout le sud de la France. Ces derniers sont des bénévoles, et interviennent sur le terrain dès qu’un cas de maltraitance est signalé.

Depuis le mois de décembre 2016, l’association est très organisée, avec des détectives qui agissent sur le terrain pour sauver les chiens et les chats. L’association mène de véritables enquêtes et les conséquences sont parfois délicates puisqu’il faut retirer les animaux ou encore déposer des plaintes :

Nous travaillons en étroite collaboration avec les mairies, la police et la gendarmerie, qui nous accompagnent parfois sur des missions que nous estimons périlleuses, ou sur des terrains isolés.

asema Voici un film de nos sauvetages d'animaux que j'ai créé. Attention aux âmes sensibles 🙁 Bon visionnage…. ASEMA Publié par Zaza Dorable sur mercredi 22 novembre 2017

Des situations bouleversantes

Les situations sont parfois terribles, et les bénévoles souffrent de voir les animaux dans des états de dégradation extrêmes :

Il faut avoir le cœur bien accroché, c’est certain, on doit garder notre sang-froid. On aimerait, parfois, récupérer l’animal, le sauver tout de suite. Mais il faut faire les choses dans l’ordre. Pour entrer, il faut une autorisation de la justice.

Les actions de cette association sont louables, et de plus en plus nombreuses malheureusement. Mais de nombreux animaux peuvent être sauvés grâce à l’action de ces personnes. Si vous constatez des actes de maltraitance sur un animal, n’hésitez pas à le signaler en téléphonant au 06.49.40.62.75.