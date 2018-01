Attentat du 13-Novembre : Dieudonné a adressé une lettre à Salah Abdeslam

C’est un courrier surprenant que Salah Abdeslam a reçu au début du mois d’octobre 2017 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne). En effet, selon Le Parisien, du 15 janvier, le terroriste a reçu un document de Dieudonné. Dans sa missive dactylographiée et datée du 30 septembre l’humoriste coutumier des polémiques a proposé à Salah Abdeslam de le rencontrer.

Pour expliquer sa démarche, Dieudonné a confié au détenu qu’il travaillait avec deux auteurs à l’écriture d’un livre intitule : Comment arrêter les attentats en France ? Ainsi, dans cet objectif, il cherchait à comprendre les raisons du passage à l’acte du dernier membre encore en vie du commando des attentats de Paris et Saint-Denis.

Nous ne voulons pas parler des actes qui vous sont reprochés. En discutant avec vous, nous espérons mieux comprendre la profonde révolte qui vous habite. Et à laquelle la société reste sourde. Ce qui nous intéresse est de comprendre votre état d’esprit. Et les raisons qui vous ont poussé à agir.

En outre, pour étayer sa demande, Dieudonné a expliqué à Salah Abdeslam qu’il a lui-même été condamné « pour apologie d’acte de terrorisme ». Une condamnation qui était tombée au moment des attentats de Charlie Hebdo, « pour ne pas m’être senti assez Charlie »

On m’a reproché d’avoir écrit sur Internet : Ce soir, en ce qui me concerne, je me sens Charlie Coulibaly.