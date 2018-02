Californie : 98% de son corps est couvert de poils

Acteur en Californie, Larry Gomez est surnommé Wolf Man. Il souffre d’hypertrichose et 98% de son corps est couvert de poils.

La maladie du loup-garou

Larry Gomez, de San Bernardino, en Californie, souffre d’une maladie extrêmement rare connue sous le nom d’hypertrichose. Aussi appelée “maladie du loup-garou”, 98% de son corps est couvert de poils. Seuls ses pieds et ses mains ne se couvrent pas de longs poils noirs.

L’hypertrichose affecte aussi le faciès en rendant le nez large et les lèvres épaisses. Son apparence a toujours rendu sa vie différente de celle des gens « normaux », suscitant de nombreux regards intrigués voire effrayés. Ce Mexicain de 36 ans a même souffert de harcèlement étant enfant.

Une maladie rarissime

De nos jours, Wolf Man a complètement accepté sa maladie. En effet, Larry Gomez a profité de sa particularité pour devenir un artiste de cirque et acteur. Toutefois, il souhaite qu’un remède soit découvert contre cette maladie qui touche moins de 100 personnes dans le monde.

L’hypertrichose est le plus souvent une maladie génétique, rapporte le site Canoë. D’ailleurs, la famille Gomez compte 15 cas, garçons et filles, faisant d’elle la famille la plus poilue au monde pour le Guinness des records.

Le syndrome d’Ambras, forme sévère de l’hypertrichose mais limité à quelques individus dans le monde, serait dû à une anomalie génétique sur le chromosome 8.